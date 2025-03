Inclusively

inclusively.com

L'inclusione è la nuova produttività Nell'odierno panorama aziendale in rapida evoluzione, Inclusively è alla guida del movimento volto a ridefinire il vero significato del successo sul posto di lavoro. Mettendo in sinergia produttività, conformità e inclusione, sottolineiamo l'innegabile legame tra team diversi e risultati senza precedenti. La nostra missione va oltre la semplice promozione dell’inclusione; ci assicuriamo che le organizzazioni non solo siano conformi ma prosperino in questa nuova era del lavoro. Con Inclusively, ogni organizzazione ha la possibilità di sfruttare l'abilità senza pari di una forza lavoro diversificata e vivace. Sfide che affrontiamo: Conservazione e produttività: perdite annuali di produttività pari a 150 miliardi di dollari possono essere ricondotte a problemi legati alla salute mentale e alle malattie croniche. L'approccio su misura di Inclusively ha evidenziato un aumento della produttività del 72% e un impressionante aumento del 90% della fidelizzazione quando queste sfide vengono adeguatamente affrontate. Diversità e conformità: anche se il 30% della forza lavoro rientra nella definizione federale di disabilità, solo una piccola parte, circa il 3-5%, si sente a proprio agio nel rivelare la propria disabilità. La nostra missione è orientare le organizzazioni verso un'etica in cui la trasparenza e l'inclusività sono intrinseche. Come l'inclusione fa la differenza: Prepararsi: partendo da una base di vera inclusione, approfondiamo i processi esistenti, raccogliamo le informazioni essenziali dei dipendenti e utilizziamo benchmark di settore per evidenziare i vettori di crescita, il tutto tracciando un chiaro percorso da seguire. Assumi: la nostra vasta rete di partner ci fornisce un serbatoio di candidati diversificato. Grazie al nostro sistema di intelligenza artificiale all'avanguardia, garantiamo che i candidati trovino ruoli in sintonia con i loro punti di forza e obiettivi. La nostra raffinata integrazione garantisce un processo di assunzione semplificato. Fidelizzare: Navigare tra le richieste di alloggio si trasforma da sfida in opportunità con Inclusively. Consentiamo alle organizzazioni di personalizzare i propri ambienti, rispecchiando le esigenze e le aspirazioni della forza lavoro moderna, in particolare della dinamica Gen Z. Supporto: oltre a funzionalità e strumenti, il nostro devoto team Customer Success sostiene gli obiettivi generali della tua organizzazione. Dalla formulazione della strategia all'allineamento dei KPI e alla promozione di sforzi inclusivi e scalabili, siamo i tuoi partner dedicati. La nostra comunità inclusiva rafforza ulteriormente questo viaggio, favorendo un regno di conoscenza condivisa e crescita reciproca. Conclusione: l'inclusione non è solo una soluzione: è la pietra angolare di un cambiamento di paradigma nel modo in cui immaginiamo i luoghi di lavoro. Per i broker di benefit alla ricerca di offerte di grande impatto per la propria clientela, Inclusively emerge come il gold standard. Non stiamo solo immaginando, ma stiamo attivamente scolpindo il futuro posto di lavoro: adattivo, inclusivo e prospero. Partecipa con noi a questo viaggio di trasformazione.