Software di reclutamento per la diversità - App più popolari - Sint Maarten

Reinventare il CV per vedere una generazione di talenti come mai prima d'ora Il panorama del reclutamento Early Career è in rapida evoluzione, con le aziende alla ricerca di metodi innovativi per attrarre e comprendere il pool di talenti della Gen Z. I CV tradizionali spesso non riescono a catturare la vera essenza di un candidato, portando a una discrepanza tra competenze e cultura aziendale, ulteriormente esacerbata dal volume di candidature e dalla necessità di una forza lavoro diversificata. È anche sempre più difficile per le aziende distinguersi dagli occhi dei candidati, ed è qui che entriamo in gioco noi. Presentazione di Vizzy Vizzy è una piattaforma tecnologica di reclutamento di talenti all'avanguardia che rivoluziona il processo di assunzione di Early Careers. A differenza dei metodi convenzionali, Vizzy offre processi di candidatura eccezionali e fornisce un riepilogo professionale dinamico, offrendo una visione a 360 gradi del potenziale di un candidato oltre il CV convenzionale. La nostra tecnologia è progettata per allinearsi allo spostamento verso assunzioni più olistiche e alle aspettative della Gen Z per processi di reclutamento coinvolgenti e incentrati sul digitale. Come funziona Vizzy aiuta le aziende a fornire processi di candidatura allineati al marchio per distinguersi dalla massa e attirare un pubblico di talenti più ampio del solito. Vizzy invita i candidati a creare un profilo professionale accattivante che metta in mostra le loro motivazioni, personalità, abilità e attitudini attraverso un'interfaccia intuitiva e divertente. I datori di lavoro vengono quindi dotati di insight più approfonditi che informano meglio le decisioni di assunzione e informano parti più ampie dell’azienda. Vizzy's trasforma le informazioni sui candidati in informazioni sui consumatori offrendo valore a coloro che sono assunti e non assunti, informando il marketing, il prodotto e altro ancora. Vantaggi principali A livello strategico, Vizzy aiuta le aziende a distinguersi dalla massa in un mercato frenetico e competitivo in cui attrarre i migliori talenti all'inizio della carriera è fondamentale. A livello funzionale, Vizzy consente alle aziende di attingere a un pool di talenti più ampio, mitigare i pregiudizi inconsci e migliorare l'attrattiva del marchio del datore di lavoro offrendo un'esperienza di candidatura moderna, inclusiva e adatta ai candidati. I nostri clienti hanno osservato un miglioramento della qualità dei candidati (spesso assumendo più del previsto, con conseguenti tassi di fidelizzazione più elevati e una forza lavoro in sintonia con i loro valori aziendali. Oltre a ciò, acquisiscono notorietà come datore di lavoro che utilizza una tecnologia in sintonia con la prossima generazione di talenti, parlare con loro perché vogliono trovarsi in un punto cruciale del loro percorso professionale.