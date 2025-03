Creatopy

Creatopy è una piattaforma di automazione creativa basata sull'intelligenza artificiale che aiuta le aziende e le agenzie a creare, personalizzare, ridimensionare e pubblicare facilmente annunci efficaci. Semplifica il processo di produzione e distribuzione degli annunci, aiutando designer ed esperti di marketing a massimizzare l'efficienza e ottenere risultati di grande impatto nelle loro campagne pubblicitarie. Ecco cosa puoi fare con Creatopy: - Progetta annunci che rompono il rumore Crea annunci accattivanti e lancia campagne efficaci. Aggiungi movimento ai tuoi progetti, creando facilmente annunci video e animati HTML5. Utilizza azioni o widget con clic per creare annunci interattivi e multimediali in grado di entrare in contatto con il tuo pubblico di destinazione. - Automatizza i flussi di lavoro per ottenere prestazioni ottimali Realizza grandi volumi di creatività pubblicitarie con l'automazione. Genera variazioni utilizzando feed di dati o crea flussi di lavoro personalizzati con zap attraverso azioni e trigger. Lascia che l'automazione gestisca le attività di progettazione ripetitive in background. - Genera istantaneamente più dimensioni e varianti di annunci Soddisfa la crescente domanda di più annunci. Ora puoi creare e modificare gruppi di annunci contemporaneamente, lavorare su orientamenti di layout specifici e creare varianti di annunci a una velocità incredibile. - Pubblica la tua campagna in pochissimo tempo Accelera il lancio delle campagne con Creatopy. Esporta creatività pubblicitarie in più formati o genera tag annuncio e guarda la tua campagna pubblicare sulla tua rete pubblicitaria con pochi clic. - Scegli come target il pubblico con creatività personalizzate. Pubblica sempre annunci che siano in sintonia con il tuo pubblico. Personalizza messaggi, posizione e lingua utilizzando regole e variabili dinamiche per un'esperienza pubblicitaria personalizzata che porta i risultati desiderati. - Aumenta il rendimento della campagna con annunci ottimizzati Ottimizza il rendimento delle creatività dei tuoi annunci secondo gli standard più elevati. Utilizza strumenti di test e analisi delle campagne, prendi decisioni informate e modifica i tuoi annunci in tempo reale per una maggiore efficacia. Scegli il piano adatto alle tue esigenze! Utilizza la prova gratuita per provare i piani. Non è richiesta alcuna carta di credito.