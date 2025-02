Software per la progettazione di annunci pubblicitari - App più popolari - Svezia

Rocketium

rocketium.com

Rocketium è un'agile piattaforma CreativeOps che aiuta le aziende a portare le proprie comunicazioni sul mercato più velocemente e a costi inferiori. Grazie alla forza combinata della produzione creativa basata sull'intelligenza artificiale, delle operazioni creative senza soluzione di continuità e della potente analisi creativa, Rocketium aiuta le aziende a fare di più con i team, i processi e gli strumenti esistenti. Rocketium è finanziato da investitori principali come 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures ed Emergent Ventures. Rocketium semplifica le CreativeOps aziendali con: 1. Produzione creativa basata sull'intelligenza artificiale: Produci creatività su misura su larga scala e adattale automaticamente a varie dimensioni per diversi canali. Crea istantaneamente varianti per la personalizzazione e la sperimentazione con una semplice importazione di fogli di calcolo. Genera copia contestuale per esperimenti con il copywriter AI. Ottimizza formati e dimensioni in base alle linee guida della piattaforma e pubblica direttamente con integrazioni perfette. 2. Operazioni non di progettazione senza soluzione di continuità: Accelera il go-live con operazioni non di progettazione fluide. Ottieni una visione dall'alto di tutti i progetti nel Centro operativo. Genera brief creativi, comprendi la larghezza di banda del team e assegna progetti creativi su una bacheca Kanban. Centralizza, organizza e ottimizza le risorse per la produzione nel catalogo multimediale. Elimina i continui avanti e indietro con i commenti direttamente sul progetto. Applica facilmente la conformità del marchio con controlli automatizzati di conformità del marchio. 3. Potente analisi creativa: Centralizza i dati sulle prestazioni di tutte le piattaforme pubblicitarie in un unico posto. Ottieni approfondimenti a livello creativo per identificare l'impatto delle decisioni creative sulle prestazioni. Visualizza approfondimenti con widget avanzati e condividi la dashboard o i report generati personalizzati con le parti interessate per un aggiornamento ispirato ai dati. Assegna i budget delle campagne alle creatività vincenti con informazioni sulla concorrenza e sul settore e approfondimenti sulle prestazioni delle campagne passate. Fornisci ai designer consigli di progettazione basati su insight per produrre creatività efficaci. Unisciti ai principali marchi globali come Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche e molti altri per potenziare la crescita del tuo business con l'agile CreativeOps. Diverse aziende Fortune 500 e Global 2000 sfruttano Rocketium per semplificare le proprie operazioni creative. Nel 2023, Rocketium ha integrato la potenza dell'intelligenza artificiale generativa nella propria piattaforma per aiutare le aziende a raggiungere il livello successivo di crescita.