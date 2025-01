Software per la progettazione di annunci pubblicitari - App più popolari - Pakistan

Snapied

Snapied è uno strumento di progettazione grafica online semplice ma potente che aiuta sia i professionisti che i non designer a creare progetti straordinari in modo facile e veloce. D: A cosa serve Snapied? R: Creare progetti può essere molto difficile. Soprattutto per le aziende che non hanno il tempo o il denaro da investire in designer professionisti. Hai bisogno di un design professionale per distinguerti dalla massa. Snapied ti aiuta a raggiungere questo obiettivo offrendo una piattaforma di progettazione grafica gratuita che è semplice da usare e consente anche ai non designer di creare progetti straordinari in modo facile e veloce. D: Cos'è Snapied e in cosa differisce dalle altre piattaforme di progettazione? R: Snapied è una piattaforma di progettazione grafica GRATUITA che aiuta sia i professionisti che i non designer a creare progetti straordinari in modo facile e veloce. Prova ora: https://www.Snapied.com Ecco alcuni dei vantaggi: Facile da usare: Snapied è una piattaforma di progettazione grafica online facile da usare che ti consente di creare e gestire gratuitamente materiale di marketing di qualità professionale. Vasta raccolta di citazioni in quasi tutte le categorie. Rimuovi sfondo: un clic per rimuovere qualsiasi sfondo dell'immagine. Più pagine e livelli. Crea più spazi di lavoro e invita il tuo team a lavorare in modo collaborativo. Tavolozza dei colori: prova diverse combinazioni di colori prima di finalizzare il tuo progetto. Branding e preimpostazioni: salva i caratteri, i colori, il logo e la posizione del logo del tuo marchio per un aspetto unificato in tutti i design. Snapied non ti pone limiti sul numero di marchi che crei. Caratteri: Snapied ti consente di selezionare un carattere da un elenco di caratteri comuni e ti consente anche di caricare i file dei caratteri. Ridimensiona disegno: ridimensiona l'immagine a una dimensione specifica. Dividi le immagini in griglie più piccole. Elementi preferiti: puoi contrassegnare un modello, un'immagine, un'illustrazione, una citazione, ecc. come preferito da utilizzare in seguito. Milioni di icone, illustrazioni ed elementi. Editor di design incorporabile: sì, l'editor di design di Snapied è incorporabile. Hai un sito web e vuoi essere in grado di progettare la grafica. Hai bisogno di un editor di progettazione grafica che sia white label, in modo che possa essere incorporato nel tuo sito web o nella tua piattaforma. Snapied è per te! Opzioni di download: Snapied offre attualmente i seguenti formati di importazione: JPG PNG SVG Webp PDF (pagine singole e multiple) Immagini trasparenti e la scala di qualità varia da 1x a 5x. Snapied scarica le immagini a 300 dpi per impostazione predefinita.