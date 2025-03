Software di orientamento digitale - App più popolari

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software di orientamento digitale consente alle aziende di creare mappe e tour digitali per i propri clienti. Questo software serve principalmente due gruppi: le aziende che necessitano di visualizzare i propri layout, come quelle del settore del turismo, e i clienti che utilizzano le mappe per navigare. È possibile accedere alle mappe create con questo software tramite un'app mobile, un chiosco touch interattivo o un'app basata sul Web. Aeroporti, campus universitari, centri commerciali, ospedali, centri congressi, siti storici e musei utilizzano spesso software di orientamento digitale perché questi luoghi sono spesso grandi e difficili da navigare senza assistenza. Incorporando mappe interattive, gli utenti possono facilmente trovare la loro posizione attuale e le destinazioni desiderate, aumentando la soddisfazione e migliorando il flusso del traffico all'interno dei locali. Le aziende che utilizzano software di orientamento digitale possono personalizzare le proprie mappe o tour aggiungendo testo, immagini, video e audio per soddisfare le proprie esigenze specifiche. Il software supporta anche più lingue per soddisfare un pubblico diversificato. Inoltre, alcune soluzioni di orientamento digitale includono funzionalità di analisi che consentono alle aziende di monitorare i dati demografici e il comportamento dei visitatori mentre si muovono all'interno del complesso.