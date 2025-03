Software di orientamento digitale - App più popolari

Freespace

Freespace, una società registrata e di proprietà del Regno Unito, è in prima linea nella progettazione e nelle soluzioni tecnologiche per l'ambiente di lavoro dal 2015. Siamo orgogliosi di essere l'unico fornitore di sistemi operativi integrati per l'ambiente di lavoro in grado di fornire soluzioni attraverso sviluppi interni. Il nostro IP hardware proprietario, i sensori progettati internamente e le soluzioni software sviluppate internamente, tra cui un'app per i dipendenti e un portale di analisi, ci distinguono dalla concorrenza. Ci rivolgiamo a oltre 40 clienti globali, gestendo oltre 185.000 spazi di lavoro. Vantaggi principali: • Dimensioni giuste, design giusto: riduce le spese immobiliari e ottimizza la configurazione dello spazio. • Automazioni intelligenti degli edifici: minori emissioni di carbonio e costi operativi. • Esperienze eccezionali dei dipendenti: migliora la collaborazione, la produttività e il benessere dei dipendenti. Il nostro sistema operativo integrato sul posto di lavoro (IWOS) è una soluzione Freespace completamente proprietaria e autonoma, che opera all'interno di un ecosistema conforme allo standard ISO 27001. Si tratta di un sistema modulare che ci consente di fornire soluzioni complete per edifici intelligenti o di introdurre singoli elementi come sensori di presenza per fornire informazioni sull'utilizzo dello spazio. Caratteristiche:- • Analisi e approfondimenti sul posto di lavoro in tempo reale • Sensori che monitorano l'occupazione, il conteggio delle persone e la qualità dell'aria • App per i dipendenti per la prenotazione dello spazio e la connessione con i colleghi • Segnaletica digitale interattiva • Strumenti e integrazioni per la gestione dinamica dello spazio • Soluzioni per la gestione dell'energia e del rischio