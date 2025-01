Software di orientamento digitale - App più popolari - Pakistan

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud è una piattaforma tecnologica di vendita al dettaglio completa progettata per supportare catene di negozi e marchi. La piattaforma fornisce una suite di applicazioni principali ed estese per aiutare le aziende ad automatizzare e semplificare vari aspetti delle loro operazioni. Le app principali offerte da Kabob includono: * Display: una soluzione di gestione della segnaletica digitale per il controllo centralizzato e la sincronizzazione dei contenuti su più display e dispositivi. * BGM (Musica di sottofondo) - Gestione dell'audio nel negozio, consentendo il controllo remoto e gli aggiornamenti della musica di sottofondo e dei messaggi promozionali. * Gestione del personale: strumenti per la formazione, la pianificazione e la gestione del personale del negozio. Oltre alle app principali, Kabob offre una gamma di app di estensione per supportare marketing, operazioni e altre funzioni aziendali, come: * Marketing digitale: strumenti per la gestione dei contenuti, marketing omnicanale e sondaggi online. * Operazioni di automazione: soluzioni per l'accodamento degli ordini, la gestione delle prenotazioni e dei tavoli e la sincronizzazione della scheda dei menu. * AIoT (Artificial Intelligence of Things) - Sistemi intelligenti per la gestione remota dei dispositivi, il rilevamento facciale, il monitoraggio del distanziamento sociale e il monitoraggio dell'occupazione dei tavoli. * Gestione del personale: strumenti per la formazione, la pianificazione e la gestione del personale del negozio. Kabob si posiziona come piattaforma unica per i marchi delle catene, offrendo una suite completa di soluzioni basate su cloud per semplificare e automatizzare vari aspetti delle operazioni di vendita al dettaglio. La piattaforma afferma di fornire supporto multipiattaforma, scalabilità e facile integrazione con sistemi di terze parti. L'azienda ha una presenza globale, con filiali dirette nella Cina continentale, Taiwan, Singapore e Giappone, nonché partner rivenditori in Canada e Australia. Kabob serve una vasta gamma di settori, tra cui catene di fast food, ristoranti di sushi con nastri trasportatori, marchi domestici scandinavi e persino un bar VR negli Stati Uniti. Kabob Retail Cloud sembra essere una piattaforma tecnologica di vendita al dettaglio solida e versatile volta ad aiutare le catene di imprese a ottimizzare le proprie operazioni, migliorare l'esperienza dei clienti e promuovere l'efficienza attraverso l'uso di soluzioni basate su AI, IoT e cloud.