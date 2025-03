Software per gemelli digitali - App più popolari

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software Digital Twin crea un modello virtuale o una simulazione di una risorsa fisica, consentendo il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale. Questi strumenti aiutano a simulare le prestazioni, prevedere le esigenze di manutenzione e ottimizzare le risorse per la massima efficienza. Le aziende dotano le proprie risorse fisiche di sensori per generare i dati necessari per un gemello digitale. Convertendo le risorse in dispositivi abilitati all'IoT, possono tracciare e monitorare i macchinari in modo efficace. Il software Digital Twin viene spesso utilizzato insieme al software di gestione dei dispositivi IoT o al software CAE (Computer Aided Engineering).