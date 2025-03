Software per gemelli digitali - App più popolari

QAD

QAD è un fornitore leader di soluzioni di produzione e catena di approvvigionamento di prossima generazione nel cloud. Per avere successo in un mondo turbolento, affrontare interruzioni delle offerte e delle fluttuazioni della domanda, i produttori e le catene di approvvigionamento devono rispondere rapidamente al cambiamento e ottimizzare perfettamente l'agilità, l'efficienza e la resilienza per un servizio clienti efficace. QAD offre applicazioni adattive per consentire queste imprese adattive. Fondata a Santa Barbara, in California, Qad ha clienti in 84 paesi in tutto il mondo. Migliaia di aziende hanno implementato soluzioni Enterprise QAD tra cui Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Fornitore Relationship Management (SRM), Pianificazione della catena di approvvigionamento digitale (DSCP), Global Trade and Transportation Execution (GTTE), Enterprise Quality Management System (EQMS), Connection Workforce and Process Intelligence.