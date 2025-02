Software per gemelli digitali - App più popolari - Suriname

Trendspek

trendspek.com

Trendspek è una piattaforma di modellazione e analisi delle risorse basata su cloud che converte i dati (immagini di droni, sensori, termici, GPS, BIM, LiDAR) in gemelli digitali 3D interattivi a cui è possibile accedere in modo sicuro tramite browser web. Esegui ispezioni visive dalla tua scrivania con un quadro completo delle condizioni delle risorse con dettagli millimetrici. Estrai approfondimenti dettagliati senza una visita al sito. Utilizza strumenti potenti per analizzare i difetti strutturali. Visualizza i modelli uno accanto all'altro per osservare i cambiamenti. Migliora la manutenzione predittiva monitorando da vicino le tendenze. Utilizzato da proprietari di risorse e ingegneri per ridurre al minimo i rischi e ottimizzare i flussi di lavoro. - Ispezione delle risorse in poche ore, non in settimane - Riduzione del personale in loco - Riduzione dei costi fino al 90% - Copertura di oltre il 90% di una risorsa (anziché un'ispezione rappresentativa del 20%)