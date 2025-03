SPCE

spce.com

SP_CE offre stanze digitali dove puoi invitare persone, condividere contenuti e collaborare in tutta sicurezza. Il tutto ottenendo informazioni utili sul percorso dei tuoi acquirenti. I nostri clienti in genere hanno tre cose in comune: 1. Cicli di vendita lunghi 2. Contatti multipli per concludere un affare, molte parti interessate sia internamente che dalla parte degli acquirenti che devono allinearsi. 3. Molti contenuti da condividere nel processo di vendita. SP_CE viene normalmente utilizzato per il marketing, le vendite e il successo dei clienti da parte delle aziende nel B2B. Con la piattaforma puoi: – Creare STANZE DIGITALI tra la tua organizzazione e gli altri – CONDIVIDERE I CONTENUTI in modo sicuro e collaborare con tutte le parti interessate mantenendo la conformità – Ottieni INSIGHTS ACTIONABLE per dare seguito e prendere decisioni basate sui dati In SP_CE gestisci l'intero percorso dell'acquirente in B2B . Imposta spazi dedicati per i tuoi prodotti o clienti e tieni traccia del processo dal primo punto di contatto fino alla firma dell'accordo e oltre. Goditi funzionalità come: - Showroom dei prodotti che mostra la forza della tua offerta - Semplici elementi di trascinamento della selezione per creare facilmente bellissimi showroom su larga scala - Dashboard e notifiche di coinvolgimento del cliente - Attività condivise tra te e il cliente - Documenti condivisi da schede prodotto e contratti - Riunioni video interattive con agende intelligenti - Una sequenza temporale intelligente - Riunioni registrate, trascritte e analizzate dall'intelligenza artificiale - Messaggistica video - Modelli di processi di vendita che consentono ai tuoi rappresentanti di vendita di lavorare in pochissimo tempo - Sicurezza e privacy di alto livello - CRM, Zoom e Teams integrazione - Gestione dei livelli di accesso - Spazi Pubblici, Registrati o Privati