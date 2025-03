Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Converti i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop e accedi a una vasta gamma di app esclusive per Mac, Windows. Usa gli spazi per organizzare le app, passare agevolmente da un account all'altro e portare la tua produttività alle stelle. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Piattaforme di protezione dai rischi digitali (DRP). - App più popolari

Una piattaforma DRP (Digital Risk Protection) è una soluzione di sicurezza informatica che protegge le risorse digitali di un'organizzazione dalle minacce esterne che si trovano oltre i tradizionali confini di sicurezza. Questi strumenti forniscono un modo unificato ed efficiente per gestire i rischi digitali, inclusi attacchi di phishing, impersonificazione del marchio, minacce interne e furto di proprietà intellettuale. Semplificando il processo, le piattaforme DRP consentono alle organizzazioni di proteggere in modo proattivo la reputazione del marchio, le risorse digitali e le informazioni sensibili. Fungono da soluzioni complete per i team di sicurezza per identificare, monitorare, mitigare e gestire i rischi nell'ambiente online.