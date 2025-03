Piattaforme di protezione dai rischi digitali (DRP). - App più popolari - Città del Vaticano

SolarWinds

solarwinds.com

Il pacchetto Help Desk Essentials è la combinazione di SolarWinds® Web Help Desk e supporto remoto Dameware. Si integrano per risparmiare tempo automatizzando e semplificando le attività di supporto remoto. Caratteristiche chiave: * Ticketing centralizzato e gestione degli incidenti * IT Asset Management (ITAM) con scoperta automatizzata e inventario centralizzato * Base di conoscenza integrata per self-service * Cambia la gestione e i flussi di lavoro di approvazione personalizzabili * Reporting, avvisi SLA e sondaggi con i clienti * Sistemi di Windows®, Mac OS® X e Linux® * Strumenti integrati per il monitoraggio del sistema, la visualizzazione del registro degli eventi e la diagnostica di rete senza iniziare una sessione remota completa * Accesso remoto agli utenti finali di supporto al di fuori del firewall