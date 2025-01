Piattaforme di protezione dai rischi digitali (DRP). - App più popolari - Ungheria

PhishLabs

PhishLabs di Fortra è una società di intelligence sulle minacce informatiche che offre protezione dai rischi digitali attraverso informazioni mirate sulle minacce e mitigazione completa. PhishLabs fornisce impersonificazione del marchio, furto di account, perdita di dati e protezione dalle minacce sui social media in un'unica soluzione completa per i marchi e le aziende leader a livello mondiale. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.phishlabs.com. Una parte fondamentale di Fortra (il nuovo volto di HelpSystems) PhishLabs è orgoglioso di far parte del portafoglio completo di sicurezza informatica di Fortra. Fortra semplifica il complesso panorama della sicurezza informatica di oggi riunendo prodotti complementari per risolvere i problemi in modi innovativi. Queste soluzioni integrate e scalabili affrontano le sfide in rapida evoluzione che devi affrontare per salvaguardare la tua organizzazione. Con l'aiuto della potente protezione di PhishLabs e altri, Fortra è il tuo implacabile alleato, qui per te in ogni fase del tuo percorso di sicurezza informatica.