Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Trasforma i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop: il tuo strumento tutto-in-uno per gestire app e account. Passa da un account all'altro, organizza le app in base al flusso di lavoro e accedi a un catalogo curato di app desktop per Mac e Windows. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Piattaforme di apprendimento digitale - App più popolari

Le piattaforme di apprendimento digitale offrono esperienze coinvolgenti che consentono agli studenti di interagire attivamente con i contenuti educativi. Gli educatori incorporano queste piattaforme nel loro insegnamento per rendere le lezioni più coinvolgenti e personalizzate per ogni studente. A seconda della piattaforma, gli istruttori possono far utilizzare gli studenti il ​​software in classe o assegnarlo per una pratica extra a casa. Molte di queste piattaforme ora presentano funzionalità di apprendimento adattivo, adeguando le lezioni in tempo reale in base alle prestazioni dei singoli studenti. Queste piattaforme soddisfano una varietà di obiettivi educativi, con alcuni incentrati su argomenti specifici come la scienza o gli studi sociali, mentre altri enfatizzano le abilità intercurriculari come la lettura e la scrittura. Sono adatti a insegnanti e professori in tutti i livelli di istruzione, da K -12 agli istituti di istruzione superiore.