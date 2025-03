Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software di gestione delle credenziali digitali fornisce un metodo efficiente e sicuro per il personale delle risorse umane, i manager e i membri del team per gestire credenziali, certificati e badge digitali. Invece dei metodi tradizionali come la stampa e la spedizione di certificati, queste soluzioni consentono agli utenti di creare, condividere e archiviare digitalmente tutte le credenziali. Tali software spesso includono librerie con vari modelli e opzioni per il branding aziendale. Inoltre, queste piattaforme si integrano perfettamente con i sistemi di gestione dell'apprendimento aziendale (LMS), LinkedIn e altre piattaforme di social media, migliorando il monitoraggio e la condivisione delle credenziali ottenute. Inoltre, gli strumenti di gestione delle credenziali digitali danno priorità all'archiviazione sicura dei dati degli utenti, garantendo la conformità a normative come GDPR, CCPA e altri standard sulla privacy. Ciò garantisce che tutti i documenti e gli accreditamenti siano facilmente accessibili pur rimanendo altamente sicuri.