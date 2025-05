Strumenti di accessibilità digitale - App più popolari

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Gli strumenti di accessibilità digitale forniscono soluzioni mirate per fasi specifiche del processo di accessibilità digitale, garantendo che le persone con disabilità possano accedere e utilizzare efficacemente siti web e applicazioni web. Per le persone con disabilità, l’accesso a Internet spesso richiede l’ausilio di tecnologie aggiuntive, nelle quali gli strumenti di accessibilità digitale svolgono un ruolo cruciale. Questi strumenti possono essere prodotti o plug-in autonomi. Alcuni vengono utilizzati dai team di sviluppo e progettazione per monitorare i siti Web e condurre controlli per metriche di accessibilità misurabili. Altri, come gli screen reader e i lettori di testo, sono progettati per gli utenti finali, aiutandoli a modificare o migliorare la loro esperienza sul sito web in tempo reale. Questa categoria comprende strumenti che offrono caratteristiche di accessibilità specifiche, in contrasto con le funzionalità complete presenti nelle piattaforme di accessibilità digitale. Per essere idoneo all'inclusione nella categoria Strumenti di accessibilità digitale, un prodotto deve: Essere un prodotto o plug-in autonomo che fornisce strumenti che affrontano passaggi specifici nel processo di accessibilità digitale, come test di accessibilità, correzione automatica degli errori e miglioramento dell'esperienza utente per i visitatori disabili.