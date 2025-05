Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Le piattaforme di accessibilità digitale svolgono molteplici funzioni necessarie per garantire che le interfacce digitali (ad esempio siti Web, app, software) siano conformi alle normative sull'accessibilità digitale. Queste piattaforme fungono da sportello unico per le esigenze di accessibilità digitale, garantendo che le persone con disabilità possano accedere e utilizzare correttamente i siti Web e altre applicazioni digitali. Utilizzate principalmente dai team di sviluppo, queste piattaforme aiutano a garantire che le interfacce create siano accessibili e conformi. Alcune aziende impiegano esperti di accessibilità digitale che monitorano la conformità e i progressi nell’utilizzo di queste piattaforme. Spesso le piattaforme di accessibilità digitale sono suddivise in diversi moduli che affrontano parti specifiche del processo di accessibilità, dal test e correzione degli errori al monitoraggio continuo della conformità. I moduli possono includere strumenti per i team di sviluppo per individuare errori di accessibilità durante la codifica, strumenti per condurre test di accessibilità passo passo e strumenti di monitoraggio per garantire che i siti web rimangano conformi nel tempo. Sebbene le piattaforme di accessibilità digitale forniscano funzionalità essenziali per mantenere interfacce digitali conformi all’accessibilità, possono anche integrarsi con altri strumenti autonomi per funzionalità migliorate. Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria Piattaforme di accessibilità digitale, un prodotto deve: * Scansiona e identifica i problemi di accessibilità in base alle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) * Risolvi automaticamente i problemi comuni * Genera report per affrontare problemi più complessi * Offrire una dashboard o altri metodi per monitorare i cambiamenti e i progressi nell'accessibilità