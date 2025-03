Software per diagrammi - App più popolari - Città del Vaticano

Rarchy

Rarchy offre una suite di strumenti di pianificazione del sito Web, comprese mappe del sito visive e flussi di utenti, progettati per agenzie e team. Il prodotto principale è il nostro editor gratuito di mappe del sito visive, che ti consente di creare una mappa del sito da zero o importare le pagine del tuo sito web esistente tramite il nostro generatore di mappe del sito visive. Potrai quindi visualizzare il tuo sito web in cinque diversi formati visivi, utilizzare l'interfaccia drag-and-drop per apportare modifiche e acquisire automaticamente screenshot dei progetti di pagina correnti. La tua mappa del sito può essere esportata in formato XML (pronto per essere caricato sui motori di ricerca), CSV o PDF. Rarchy è l'ideale per i team e ti consente di collaborare, rivedere e comunicare modifiche al tuo sito web in un unico posto.