Qlerify

qlerify.com

Qlerify è uno strumento di accelerazione basato sull'intelligenza artificiale che aiuta le organizzazioni a trasformare i flussi di lavoro aziendali in codice, fino a 100 volte più velocemente. Qlerify consente agli utenti non tecnici di creare rapidamente specifiche tecniche in un formato che gli sviluppatori amano e possono utilizzare immediatamente per creare software migliore più velocemente. Qlerify combina uno spazio di lavoro di co-authoring con la generazione automatica AI di requisiti di sistema, modelli di processo, modelli di dati, progettazione dell'architettura software e codice sorgente: tutti gli artefatti necessari agli sviluppatori, con un notevole risparmio di tempo e costi. Lo strumento Qlerify è completamente gratuito e può essere utilizzato in misura limitata per piccoli team. Alcune caratteristiche di Qlerify: 1. Interfaccia di co-editing ultraveloce e intuitiva che consente a molte parti interessate di co-creare modelli di processo/percorsi degli utenti, modelli di dati e raccogliere requisiti di sistema contemporaneamente alla velocità del pensiero 2. Aumenta la generazione di contenuti tramite intelligenza artificiale velocità ancora maggiore, guida gli utenti e avvia workshop 3. La generazione AI di codice boilerplate consente di risparmiare tempo prezioso di sviluppo 4. Tipi di dati configurabili necessari agli sviluppatori come storie utente, schizzi dell'interfaccia utente, regole aziendali, KPI, modelli di dati, ecc. 5. Supporto per potenti framework agili per avviare lo sviluppo, come Scrum, User Story Mapping, Event Storming, Agile Data Modelling, Domain Driven Design e BPM semplificato. 5. Supporto per la collaborazione remota, ad es. condividi contenuti con utenti ospiti, annulla/ripeti modifiche o rollback/rollforward illimitato tra versioni, clona contenuto, aggiungi commenti e Mi piace o stabilisci priorità collettivamente utilizzando la priorità MoSCoW o la mappatura delle storie degli utenti, ecc. Prova gratuitamente su https://www.qlerify. com.