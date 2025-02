Software per diagrammi - App più popolari - Slovacchia

Gliffy

gliffy.com

Le applicazioni per diagrammi di Gliffy semplificano la comunicazione e la collaborazione alla velocità delle tue idee. Sia che tu stia utilizzando Gliffy in Confluence e Jira o che tu stia utilizzando il nostro strumento di creazione di diagrammi autonomo, Gliffy Online, troverai un modo intuitivo per disegnare diagrammi. Trascina e rilascia per ottenere diagrammi di flusso dall'aspetto professionale, diagrammi UML, diagrammi di relazioni tra entità e altro ancora in pochi clic. Inoltre, ora puoi creare i tuoi diagrammi utilizzando il codice con Sirena js. Utilizza un modello per creare una mappa mentale o concettuale durante il brainstorming. Incorpora un organigramma facile da aggiornare negli strumenti già utilizzati dal tuo team. Visualizza la tua architettura cloud o le reti IT e aggiungile alla documentazione del tuo team e utilizza la funzionalità di collegamento dati di Gliffy per aggiungere dati reali direttamente nei tuoi diagrammi. Qualunque cosa tu stia pianificando, gestendo un progetto o sognando, Gliffy può aiutarti a dargli vita. Crea diagrammi con il tuo team in tempo reale direttamente in Confluence Cloud per sessioni di lavoro più semplici ed efficienti. Gliffy è l'app per diagrammi più popolare nell'ecosistema Atlassian, con oltre 18 milioni di utenti che creano diagrammi solo in Confluence. Gliffy gode della fiducia di team di tutte le dimensioni, il che lo rende una soluzione leader per la creazione di diagrammi aziendali. Puoi verificare se Gliffy è la soluzione giusta per il tuo team avviando una prova tramite Atlassian Marketplace o registrandoti per una prova gratuita di due settimane di Gliffy Online su gliffy.com.