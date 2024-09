Software per diagrammi - App più popolari - Albania

Moqups

moqups.com

Moqups è uno strumento di collaborazione visiva che combina funzionalità di lavagna, diagramma e progettazione in un'unica app online. Pensa, pianifica e comunica in tempo reale per creare un'ampia gamma di materiali visivi per qualsiasi progetto: wireframe, modelli, diagrammi, mappe mentali, dashbo...