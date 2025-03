Cloudsmith

Cloudsmith è una piattaforma Software-as-a-Service (SaaS) che funge da unica fonte di verità per il software ovunque. Aiutiamo le organizzazioni a gestire in modo affidabile le dipendenze, l'implementazione e la distribuzione del proprio stack software in un unico luogo centralizzato, garantendo che la catena di fornitura del software rimanga sicura. Siamo qui per consentire ai team di fornire software più velocemente, senza restrizioni nella gestione di diversi tipi di risorse, pur rimanendo scalabile ed efficiente in termini di costi. Dall'origine alla consegna, con totale fiducia, controllo e sicurezza.