Piattaforme DevOps - App più popolari

Le piattaforme DevOps forniscono ai team gli strumenti e le capacità di automazione necessarie per gestire efficacemente la consegna continua. La consegna continua è una metodologia di sviluppo incentrata sulla creazione, test e rilasciando software in modo rapido e agile. Queste piattaforme supportano l'integrazione continua (CI) e la distribuzione continua (CD), automatizzando varie attività di sviluppo per stabilire una robusta pipeline di consegna. Utilizzando le piattaforme DevOps, i team possono garantire che i loro processi di consegna continui siano chiaramente definiti, completamente automatizzati e facilmente gestibili in un framework unificato, promuovendo un efficiente ambiente Agile DevOps. Queste piattaforme comprendono spesso le funzionalità complete dell'orchestrazione di rilascio dell'applicazione e costruire software di automazione, facilitando la gestione nativa, l'automazione e l'esecuzione dei processi CI/CD.