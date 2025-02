Piattaforme DevOps - App più popolari - Sant’Elena

ActiveState

activestate.com

Crea automaticamente runtime Python, Perl e Tcl per Windows, Linux e Mac oppure scarica una delle nostre popolari distribuzioni ActivePython, ActivePerl o ActiveTcl predefinite. ActiveState crea strumenti innovativi per gli sviluppatori da oltre 20 anni, comprese le nostre popolari distribuzioni in linguaggio open source per Perl, Python e Tcl, il nostro pluripremiato IDE Komodo e, più recentemente, la nostra potente versione beta, la piattaforma ActiveState. Crea runtime per Python, Perl e Tcl... in pochi minuti! Con la piattaforma ActiveState puoi creare automaticamente il tuo linguaggio con centinaia di pacchetti di terze parti popolari e controllati, in modo da poter iniziare subito a programmare. È necessario aggiungere dipendenze? Creali automaticamente dal codice sorgente (comprese le librerie C collegate), risolvi i conflitti e creali pacchetti per Windows, Mac o Linux. Con la piattaforma ActiveState gli sviluppatori possono: Eliminare i problemi "funziona sulla mia macchina": creare e distribuire un ambiente runtime coerente e riproducibile su tutti i sistemi di sviluppo, test e produzione. Evita l'inferno delle dipendenze: le dipendenze vengono risolte automaticamente, ove possibile. Automatizza il packaging: è richiesta una conoscenza minima del linguaggio/del sistema operativo. Automatizza la configurazione: installa il tuo runtime in un ambiente virtuale con un singolo comando utilizzando l'interfaccia della riga di comando (State Tool). Automatizza i flussi di lavoro di sviluppo con State Tool (la CLI per la piattaforma ActiveState). Usalo per: impostare automaticamente i runtime per qualsiasi ambiente, semplificando l'approccio del file README. Condividi i segreti (ad esempio chiavi API, credenziali utente) in modo semplice ma sicuro. Crea script multipiattaforma. Come funziona? Pensatela come una funzione “Language-As-A-Service” basata su SaaS. Utilizza la nostra piattaforma per creare un runtime personalizzato per il tuo prossimo progetto, includendo solo il linguaggio e i pacchetti di cui il tuo progetto ha bisogno. Scegli una lingua (Python, Perl o Tcl). Seleziona il tuo sistema operativo (Linux o Windows, più Mac per Python). Aggiungi i pacchetti richiesti dal tuo progetto. ActiveState estrae regolarmente pacchetti dal repository open source standard di ogni lingua (CPAN, PyPI, ecc.) per garantire che il linguaggio e i componenti open source siano aggiornati, possano essere compilati dal sorgente e quindi verificati per funzionare insieme in una distribuzione che sia confezionato per la maggior parte dei principali sistemi operativi. Gli strumenti utilizzati da ActiveState per creare le nostre distribuzioni in lingue open source sono ora disponibili gratuitamente per essere provati da qualsiasi sviluppatore. Se sei uno sviluppatore che crea build Python, Perl e Tcl, ActiveState Platform può eseguire gran parte del lavoro per te. Può creare la tua build solo con il linguaggio e i pacchetti necessari per eseguire il tuo progetto, dal sorgente! La piattaforma ActiveState offre agli sviluppatori la libertà di innovare con linguaggi open source, fornendo al contempo alle aziende la visibilità e il controllo centralizzati di cui hanno bisogno per mitigare i rischi. Gli sviluppatori spesso dedicano troppo tempo al lavoro di scarso valore di gestione delle dipendenze e configurazione di Python o di altri runtime di linguaggio prima ancora di poter dedicarsi alla codifica. La piattaforma ActiveState gestisce la struttura sottostante risolvendo automaticamente le dipendenze e compilando runtime personalizzati pronti per l'uso, in modo che gli sviluppatori possano concentrarsi sulla produttività. Allo stesso modo, le aziende desiderano adottare linguaggi open source per consentire velocità, innovazione e risparmio sui costi. Ma devono anche mitigare il rischio di vulnerabilità della sicurezza, uso incontrollato di IP di terze parti e licenze e provenienza poco chiare. La piattaforma ActiveState si basa su pacchetti preverificati e sicuramente validi, in modo che i team di sicurezza e conformità possano valutare in anticipo i rischi e ridurre i costi di risoluzione. Inoltre, possono visualizzare facilmente una distinta base che mostra il contenuto e la cronologia di ogni runtime di lingua. Altri punti salienti: Supporto prioritario: i leader nei servizi finanziari, aerospaziale e di difesa, nella tecnologia e in altri settori HSBC, Altair e Microsoft utilizzano la piattaforma ActiveState per accelerare lo sviluppo di applicazioni e garantire la conformità alle politiche di licenza open source. Runtime predefiniti: risolvi casi d'uso comuni con runtime appositamente creati come Python per l'apprendimento automatico, migrazione da Python 2 a 3 e sviluppo Web, che includono i pacchetti più popolari. Beta gratuita per gli sviluppatori! Hai bisogno di creare un ambiente runtime dal sorgente? La piattaforma ActiveState ti dà accesso a un ambiente di build preconfigurato