Software di pubblicazione desktop - App più popolari - Thailandia

Aiuta gli acquirenti online a scoprire ciò che amano. Vendi di più. Circa il 50% degli acquirenti sa cosa vuole; cercano, selezionano e effettuano il checkout. Gli altri? A loro piace navigare, scoprire e lasciarsi ispirare. Per il primo gruppo va bene il negozio online; però, collegare un brand al secondo gruppo richiede qualcosa in più... ed è quello che offre Publitas. Offre un'esperienza coinvolgente e di acquisto progettata per ispirare gli acquirenti, integrando al tempo stesso gli obiettivi di un negozio online, di un negozio offline e di e-commerce. Un cliente ha riportato tassi di conversione dal 40% fino al 308% più alti da parte del suo pubblico che "semplicemente navigava" quando ha visualizzato una pubblicazione Publitas. Oltre 2000 clienti, tra cui rivenditori leader come METRO Cash & Carry, Crate & Barrel e Williams-Sonoma, pubblicano i propri cataloghi online con Publitas per aumentare la portata e la conversione. In qualità di datore di lavoro, Publitas ha a cuore le persone e l’impatto. Ciò significa che i risultati contano più delle ore trascorse. Vuole che tutti lavorino alle proprie condizioni e si godano la vita da nomadi digitali. Viaggia in tutto il mondo o lavora semplicemente dal tuo fidato divano. Un utente può connettersi in remoto ed essere completamente indipendente dalla posizione. Se un utente ottiene di più dalla propria giornata, lo stesso vale per Publitas! Valorizza ogni individuo e si concentra sull'aiutarlo a trovare e migliorare i propri punti di forza e le proprie passioni. Durante il processo di assunzione, garantisce che i candidati acquisiscano una reale esperienza lavorativa nella posizione per la quale si candidano. Affronteranno un campione di sfide e incontreranno i futuri membri del team. Publitas ama considerarsi una squadra sportiva diversificata e internazionale, in cui ogni individuo eccelle nel proprio ruolo di gioco preferito. Per assumere la persona migliore con le competenze e l'idoneità culturale giuste, assume in tutto il mondo.