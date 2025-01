Software di pubblicazione desktop - App più popolari - Polonia

Visme

visme.co

Visme è la piattaforma all-in-one che consente ai professionisti non del design di aziende leader di trasformare il modo in cui creano, condividono e pubblicano presentazioni, documenti, report visivi, visualizzazioni di dati e altri formati visivi coinvolgenti in meno tempo. Gli utenti di IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide e altri 15 milioni di utenti utilizzano Visme come strumento di creazione di contenuti per raccontare e presentare le loro storie e tradurre dati noiosi in immagini accattivanti. Lavora individualmente o in gruppo per collaborare. Pubblica online, incorpora nel tuo sito o scarica per l'utilizzo offline. Gli utenti possono collaborare, organizzare i dati del progetto in cartelle e fornire autorizzazioni basate sui ruoli a team o individui correlati. Inoltre, Visme è dotato di diverse funzionalità di automazione per la pubblicazione e la visualizzazione, che consentono agli editori di impostare i tempi per automatizzare le presentazioni e le analisi online per monitorare l'efficacia dei contenuti pubblicati.