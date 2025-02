Software di automazione dimostrativo - App più popolari - Suriname

CloudShare

CloudShare, la società cloud per l'accelerazione del business, è la soluzione più semplice per il successo delle vendite e dei clienti. È progettato per aiutare le aziende di software a fornire demo, PoC e formazione complessi, replicando esperienze reali senza compromettere il time-to-market. CloudShare consente alle organizzazioni di concentrarsi sull'accelerazione della crescita automatizzando la configurazione di ambienti su larga scala. Fornisce visibilità e controllo sull'utilizzo. Fornisce risorse potenti che promuovono l'efficienza, supportando ogni fase del processo per ottenere risultati migliori, più velocemente. CloudShare funziona con qualsiasi infrastruttura, on-premise o su un cloud pubblico, e si integra con gli strumenti LMS e di vendita principali, semplificandone l'implementazione. Cosa porta un sorriso sui volti dei clienti CloudShare? 1. Configurazione rapida: crea esperienze software interattive in un lampo. Crea o clona ambienti in pochi minuti, non in ore, per imitare le esperienze del mondo reale per demo, POC e formazione. 2. Assistenza pratica: tieni sotto controllo in tempo reale i progressi degli studenti e dei potenziali clienti per dare loro l'attenzione di cui hanno bisogno per avere successo con capacità a portata di mano 3. Collaborazione avanzata: migliora la collaborazione e la comunicazione attraverso integrazioni Slack, chat, webhook, videoconferenze in-app e strumenti più coinvolgenti per connettere te e i tuoi utenti. 4. Controllo dei costi: niente più scoppi di budget! Massimizza l'allocazione delle risorse con l'automazione per sospendere o eliminare gli ambienti quando non in uso, garantendo un utilizzo efficiente e risparmi sui costi. 5. Reporting e analisi: ottimizza le prestazioni dei tuoi ambienti di vendita e formazione e aumenta il ROI con approfondimenti sull'analisi. L'API REST di CloudShare ti consentirà di inviare dati personalizzati ai tuoi strumenti di BI preferiti. CloudShare gode della fiducia di oltre 500 clienti aziendali in oltre 100 paesi, tra cui Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet e HP.