Software di protezione DDoS - App più popolari - Suriname

DataDome

datadome.co

La protezione da bot e frodi online di DataDome blocca gli attacchi con una precisione senza pari e senza compromessi. La nostra piattaforma, basata sull'apprendimento automatico multilivello, analizza 5 trilioni di segnali ogni giorno, si adatta ed esegue la scansione di ogni richiesta in tempo reale. Nel 2023, DataDome ha bloccato oltre 316 miliardi di attacchi fraudolenti. Le principali aziende globali, tra cui Tripadvisor e Foot Locker, si affidano a DataDome per proteggere i propri siti Web, app mobili e API da frodi sugli account, frodi sui pagamenti, credential stuffing, DDoS, frodi pubblicitarie e altro ancora. Con un time-to-value record, DataDome offre insight trasparenti, competenza SOC 24 ore su 24, 7 giorni su 7, facile implementazione e oltre 50 integrazioni. La soluzione non aggiunge latenza agli endpoint protetti, rispondendo a ciascuna richiesta in meno di 2 millisecondi grazie a oltre 26 PoP regionali e alla tecnologia di scalabilità automatica. DataDome è semplice per i consumatori, fornendo allo stesso tempo una protezione ottimale e offre gli unici CAPTCHA e Device Check sicuri, facili da usare e conformi alla privacy, la prima alternativa invisibile. DataDome offre soluzioni aggiuntive, specializzate nella lotta contro le frodi pubblicitarie e sugli account. DataDome Ad Protect rileva le frodi pubblicitarie, consentendo agli operatori di marketing di ottimizzare le proprie campagne. La soluzione Account Protect di DataDome offre una protezione completa contro le frodi sugli account gestite da esseri umani e da bot analizzando le intenzioni degli utenti.