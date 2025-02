Software di protezione DDoS - App più popolari - Svezia

Fastly

fastly.com

Fastly è un fornitore americano di servizi di cloud computing. Descrive la sua rete come una piattaforma cloud edge, progettata per aiutare gli sviluppatori a estendere la loro infrastruttura cloud principale ai margini della rete, più vicino agli utenti. La piattaforma cloud Fastly Edge include la rete di distribuzione dei contenuti (CDN), l'ottimizzazione delle immagini, video e streaming, la sicurezza del cloud e i servizi di bilanciamento del carico. I servizi di sicurezza cloud di Fastly includono protezione dagli attacchi Denial of Service, mitigazione dei bot e un firewall per applicazioni web. Il firewall per applicazioni web Fastly utilizza il set di regole principali ModSecurity del progetto Open Web Application Security insieme al proprio set di regole. La piattaforma Fastly è costruita sopra Varnish.