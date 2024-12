Più popolari Aggiunti di recente Software di protezione DDoS - App più popolari - Spagna

Gli strumenti di protezione Distributed Denial of Service (DDoS) sono progettati per proteggere l'infrastruttura di rete, i siti Web e le applicazioni dagli attacchi DDoS. Questi attacchi travolgono i siti Web con un traffico eccessivo, generalmente generato da botnet formate da dispositivi compromessi infettati da malware. Le soluzioni di protezione DDoS funzionano monitorando il traffico web e stabilendo linee di base per la normale attività. Quando il traffico aumenta in modo imprevisto, i filtri web rilevano queste anomalie e reindirizzano il traffico sospetto verso un ambiente controllato, impedendogli di interrompere il sito o il servizio preso di mira.