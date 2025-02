App di incontri - App più popolari - Sint Maarten

Grindr

grindr.com

Grindr è un'applicazione di social networking e incontri online basata sulla posizione per persone gay, bisessuali, trans e queer. È stata una delle prime app geosociali per uomini gay quando è stata lanciata nel marzo 2009 e da allora è diventata l'app mobile gay più grande e popolare al mondo. È disponibile su dispositivi iOS e Android sia in versione gratuita che premium (quest'ultima denominata Grindr XTRA e Grindr Unlimited). L'app consente ai membri di creare un profilo personale e utilizzare la propria posizione GPS per posizionarli su una cascata, dove possono sfogliare altri profili ordinati per distanza ed essere visualizzati da membri vicini e lontani a seconda delle impostazioni del filtro. Selezionando una foto del profilo nella visualizzazione griglia verranno visualizzati il ​​profilo completo e le foto del membro, nonché l'opzione per chattare, inviare un "tocco", inviare immagini, videochiamare e condividere la propria posizione precisa.