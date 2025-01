App di incontri - App più popolari - Polinesia francese

Tinder

Tinder è un'applicazione di geosocial networking e incontri online che consente agli utenti di scorrere in modo anonimo per mettere mi piace o non mi piace ad altri profili in base alle loro foto, una piccola biografia e interessi comuni. Una volta che due utenti si sono "abbinati", possono scambiarsi messaggi. Tinder è stato lanciato nel 2012 all'interno dell'incubatore di startup Hatch Labs come joint venture tra IAC e la società di sviluppo di app mobili Xtreme Labs. Nel 2014, Tinder registrava circa 2 miliardi di "swipes" al giorno (secondo https://datingzest.com/tinder-statistics/). Inizialmente Tinder richiedeva l'accesso a un account Facebook per utilizzare l'app, ma ha iniziato a consentire agli utenti di registrarsi solo con un numero di telefono nell'agosto 2019. È accessibile tramite un'app mobile o un browser Web per computer. Tinder opera secondo un modello di business freemium.