Vareto

vareto.com

Vareto è la piattaforma FP&A moderna e intuitiva che consente ai team aziendali e finanziari strategici di pianificare, prevedere e creare report in un'unica fonte di verità. Vareto è progettato per team di medie dimensioni, ad alta crescita e aziendali ed è progettato per essere flessibile, personalizzabile e scalabile in base all'evoluzione delle esigenze aziendali. ✅ Ottieni tempo da valorizzare in settimane. Vareto offre Customer Growth Manager interni e dedicati (con esperienza in FP&A) per garantire il successo dell'implementazione e dell'onboarding. ✅ Rendi la pianificazione indolore. Trasforma il tuo processo di pianificazione con uno strumento intuitivo che rende la costruzione di modelli facile e intuitiva. Niente più fogli di calcolo obsoleti e sconnessi con dati imprecisi. Mantieni aggiornati i tuoi piani e monitora i progressi verso gli obiettivi con i dati più recenti inseriti direttamente dal tuo ERP, CRM, HRIS e altri sistemi aziendali. ✅ Collabora facilmente con partner commerciali direttamente a Vareto. Raccogli input sui piani dalle parti interessate con commenti e @menzioni e annota tabelle, grafici e report per fornire il contesto. ✅ Liberare tempo per lavori di alto valore. Automatizza tutti i tuoi report esecutivi e dipartimentali, dai budget mensili all'analisi degli scostamenti effettivi fino al monitoraggio delle prestazioni in tempo reale. Vareto inserisce automaticamente i dati più recenti per mantenere aggiornati i report. ✅ Costruisci fiducia e allineamento. Offri ai tuoi partner commerciali l'accesso self-service ai report, con la possibilità di accedere immediatamente ai dettagli a livello di transazione. Utilizza autorizzazioni di accesso granulari per controllare chi vede cosa. ✅ Crea e personalizza i report nel modo desiderato. Crea facilmente qualsiasi report desideri in Vareto senza SQL o codice. Bastano pochi minuti per configurare e aggiornare autonomamente metriche e visualizzazioni personalizzate, senza la necessità di un consulente esterno.