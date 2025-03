Strumenti di visualizzazione dei dati - App più popolari - Tanzania

Whatagraph

whatagraph.com

Gli esperti di marketing hanno più fonti di marketing, centinaia di campagne in corso e clienti o parti interessate da gestire e a cui riferire. È difficile collegare tutti i dati, elaborarli, scoprire informazioni dettagliate e dimostrare il ROI. Whatagraph è un'intuitiva piattaforma di dati di marketing all-in-one che rimuove facilmente il lavoro manuale e i problemi relativi ai dati dalla quotidianità di un operatore di marketing. Puoi sostituire più strumenti lenti e complessi con un'unica piattaforma. E a differenza di altri sul mercato, Whatagraph è facile da usare, affidabile e rende il lavoro con i dati (gestione, combinazione e visualizzazione di dati multicanale) rapido e semplice per chiunque in un team: collega tutti i tuoi dati di marketing in un unico sistema. hub singolo senza strumenti e connettori di terze parti. Gestisci e organizza dati multicanale non strutturati e sparsi con trasformazioni senza codice. È abbastanza facile per chiunque in un team di marketing eseguire attività avanzate di gestione dei dati senza competenze di analisi, programmazione o conoscenze tecniche. In pochi clic, crea visualizzazioni straordinarie dei tuoi dati multicanale connessi e preparati. Trasformandoli rapidamente in report, dashboard o grafici, grafici, canalizzazioni o tabelle pronti per l'analisi o la presentazione. Infine, automatizza il modo in cui condividi o fornisci tali dati a qualsiasi destinazione: clienti, parti interessate, compagni di squadra o altri strumenti e piattaforme. Che tu stia presentando a una sala riunioni o ai tuoi clienti o stia cercando approfondimenti per migliorare le campagne, hai la certezza di disporre di una piattaforma affidabile e veloce con tutti i dati aggiornati in un unico posto presentati in modo chiaro e visivo. Ti occorreranno minuti anziché ore per prepararti e ti occorreranno minuti anziché ore per adattarlo a nuovi clienti o origini dati.