Strumenti di visualizzazione dei dati - App più popolari - Polinesia francese

Geckoboard è uno strumento semplice per creare e condividere dashboard aziendali in tempo reale. Progettato per aiutare i leader del team a fornire dati in tempo reale per il proprio team e per l'intera organizzazione, Geckoboard si integra direttamente con oltre 80 diversi strumenti e servizi per aiutarti a inserire i tuoi dati e ottenere una dashboard dall'aspetto professionale davanti agli altri in pochi minuti. Nessuna codifica o formazione richiesta. Crea dashboard direttamente nel tuo browser con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop ed estrai numeri, metriche e KPI importanti da report e fogli di calcolo senza vita. Geckoboard rende i tuoi dati chiave più coinvolgenti per tutti, con visualizzazioni che chiunque può comprendere a colpo d'occhio e che si aggiornano automaticamente per rimanere sempre aggiornati. Evidenzia i cambiamenti degni di nota in determinati parametri utilizzando gli indicatori di stato, che attirano l'attenzione sui numeri che ottengono risultati superiori o inferiori alle aspettative e mostrano visivamente gli obiettivi a cui stai lavorando, con un clic. Indipendentemente dal modo in cui lavora il tuo team, Geckoboard semplifica la condivisione delle tue dashboard. Copia e incolla un collegamento a una dashboard live che può essere visualizzata in qualsiasi browser Web oppure invita i tuoi compagni di squadra ad accedere, visualizzare e persino creare le proprie dashboard. Per aggiornamenti regolari, puoi programmare l'invio di screenshot di una dashboard via e-mail o la pubblicazione su un canale Slack a intervalli regolari. Per la massima visibilità, Geckoboard dispone di "Invia alla TV", che ti consente di associare il tuo account a un browser su uno schermo di grandi dimensioni o TV e scegliere quali dashboard desideri visualizzare lì. Può anche scorrere diversi dashboard su uno schermo. Abbiamo istruzioni facili da seguire su come raggiungere questo obiettivo in un pomeriggio utilizzando hardware disponibile in commercio a prezzi accessibili. Infine, puoi tenere traccia dei numeri chiave mentre sei in movimento, accedendo al tuo account sul browser di un dispositivo mobile, dove puoi accedere alle tue dashboard, perfettamente formattate per schermi più piccoli. Crea gratuitamente le tue prime dashboard per 14 giorni: non sono necessari i dettagli di pagamento.