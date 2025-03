Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality offre due prodotti per risolvere in modo flessibile i problemi di integrazione e gestione dei dati in un modo su misura che meglio si adatta ai team di dati nel frenetico mondo dei dati. Data Virtuality Platform - Virtualizzazione dei dati per architetture di dati flessibili Combinando in modo esclusivo la virtualizzazione e la replica dei dati, Data Virtuality Platform offre ai team di dati la flessibilità di scegliere sempre il metodo giusto per il requisito specifico. È un abilitatore per Data Fabric e Data Mesh fornendo funzionalità self-service e funzionalità di governance dei dati indispensabili per questi framework. Aziende di tutto il mondo, come BSH, PGGM, PartnerRe o Crédit Agricole, utilizzano la Data Virtuality Platform per costruire moderne architetture di dati che soddisfano i requisiti aziendali di oggi e di domani. Pipes: replica dei dati semplice e affidabile Con Pipes, chiunque può creare pipeline di dati da oltre 200 origini disponibili in un data warehouse con pochi clic. Completamente automatizzato e senza alcuna codifica. Molte aziende del settore e-commerce e marketplace, nonché agenzie di marketing scelgono Pipes per avere sempre dati aggiornati in qualsiasi momento. Con Pipes Professional, i team di dati possono inoltre creare pipeline di dati personalizzate con SQL e utilizzare dipendenze di lavoro e tipi di replica avanzati. Colophon: https://datavirtuality.com/imprint/ Informativa sulla privacy: https://datavirtuality.com/privacy-notice/