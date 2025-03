Piattaforme di data science e machine learning - App più popolari - Uzbekistan

Obviously AI

Ovviamente l’intelligenza artificiale è uno strumento senza codice progettato per semplificare il processo di scienza dei dati. Comprende le funzionalità della creazione di modelli di apprendimento automatico, spiegando i risultati e prevedendoli, il tutto all'interno di un'unica interfaccia. I modelli possono essere creati e distribuiti direttamente dalla piattaforma in pochi minuti, con un notevole risparmio di tempo rispetto ai metodi di codifica tradizionali. Supporta varie forme di previsione, inclusa la classificazione per fattori quali abbandono, conversione dei lead e rimborso del prestito, regressione per risultati come vendite, prezzi dinamici e rendimento e serie temporali per prevedere quantità nel tempo come vendite nei prossimi mesi o scorte prezzi. Le funzionalità dello strumento vanno oltre la creazione di modelli. Consente la rapida implementazione di modelli IA, l'integrazione API in tempo reale per effettuare previsioni al volo nelle app, la visualizzazione dei dati di previsione in altri strumenti come PowerBI o Looker, il monitoraggio automatizzato dei modelli e potenti funzionalità di automazione dei processi tramite Zapier. Il software include anche il supporto di un esperto di scienza dei dati dedicato per assistere con le esigenze del team come l'unione dei dati, l'arricchimento, la pulizia e altre attività statistiche. Inoltre, gli utenti possono integrare Ovviamente AI con altri strumenti come Zapier, Airtable, Dropbox e Salesforce per migliorare i propri servizi.