Akkio è una piattaforma di dati AI progettata principalmente per le agenzie e i loro clienti, con l'obiettivo di facilitare il processo decisionale basato sui dati in tempo reale. La sua gamma di funzioni è ampia e include, a titolo esemplificativo, la preparazione e la pulizia dei dati, la formulazione di previsioni e previsioni e la valutazione delle prestazioni. In particolare, Akkio è orgoglioso della sua facilità d'uso, scalabilità e convenienza. Questa piattaforma offre funzionalità come Chat Explore e Chat Data Prep per la gestione interattiva dei dati e report generativi per approfondimenti completi. Consente alle agenzie di creare dashboard cliente per individuare aree di spesa pubblicitaria sprecata, annunci con il rendimento migliore e altro ancora. La piattaforma può far emergere modelli nei dati storici per prevedere i risultati futuri e generare approfondimenti chiave per migliorare l'esperienza del cliente e le prestazioni della campagna. Dato che il motore di intelligenza artificiale predittiva di Akkio è costruito per scoprire i dati nascosti, gli utenti possono non solo anticipare i risultati futuri, ma utilizzare tali informazioni predittive per pianificare e agire di conseguenza. La sua funzionalità di accesso e preparazione semplifica l'integrazione di tutte le origini dati, la modifica dei dati secondo necessità e il mantenimento dei dati aggiornati automaticamente. Infine, l'enfasi di Akkio sull'implementazione dell'intelligenza artificiale senza codice indica il suo impegno nel rendere l'intelligenza artificiale accessibile e agevole per gli utenti di tutti i livelli di competenza.