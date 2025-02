Piattaforme di data science e machine learning - App più popolari - Tunisia

JADBio

JADBio rende facile e conveniente per gli analisti di dati sanitari e i professionisti delle scienze della vita utilizzare la scienza dei dati per scoprire conoscenze riducendo tempo e fatica combinando una solida piattaforma di apprendimento automatico end-to-end con una vasta gamma di funzionalità, che vanno dalle funzionalità intelligenti selezione al riutilizzo di modelli predittivi. La piattaforma sanitaria specifica di JADBio fornisce strumenti di intelligenza artificiale e funzionalità di automazione all'avanguardia, consentendo ai professionisti delle scienze della vita di creare e implementare modelli predittivi accurati e spiegabili con velocità e facilità, anche se non hanno esperienza nella scienza dei dati. La piattaforma supporta la preelaborazione e l'imputazione dei valori mancanti; seleziona le funzionalità e la modellazione, ottimizza gli iperparametri e testa efficacemente migliaia di configurazioni algoritmiche per identificare quelle migliori per produrre il modello ML finale. La piattaforma stima le sue prestazioni predittive e produce numerose visualizzazioni e report. I clienti hanno la possibilità di selezionare più sottoinsiemi di funzionalità selezionate che portano a modelli ugualmente predittivi, creare i propri modelli personalizzati avanzati utilizzando l'ampia libreria di contenuti di JADBio o prendere modelli dallo scaffale e personalizzarli come propri. Tutti i modelli prodotti possono essere scaricati in formato eseguibile, applicati a un set di validazione esterno o eseguiti manualmente inserendo il valore osservato delle caratteristiche selezionate. La libreria di JADBio contiene migliaia di algoritmi e modelli predefiniti in grado di prevedere problemi sanitari comuni, ma anche nuove funzionalità come la scoperta causale o la previsione della sopravvivenza e altri risultati relativi al tempo necessario all’evento. Gli elementi predefiniti e le funzionalità AutoML di JADBio forniscono un'opzione low-code per scienziati di dati sanitari, bioinformatici e organizzazioni senza competenze interne in scienza dei dati per analizzare i propri dati sanitari in modo semplice e conveniente. Nel frattempo, l’API REST JADBio consente agli utenti avanzati di sfruttare le capacità di JADBio nelle proprie applicazioni o di automatizzare flussi di lavoro e processi. Fornendo una piattaforma end-to-end creata appositamente per gli scienziati della vita, supportata dalla ricerca e dallo sviluppo nei più grandi centri di ricerca europei, consentiamo ai clienti di utilizzare i loro dati biomedici in continua crescita e di metterli in produzione in pochi minuti.