Software per il mascheramento dei dati - App più popolari

InfoSum è la piattaforma di collaborazione dati leader a livello mondiale e l'unica clean room sicura per i dati, che consente alle aziende di offrire esperienze migliori ai clienti dando priorità alla privacy dei clienti. InfoSum consente connessioni sicure tra più parti per sbloccare tutto il potenziale dei dati dei clienti senza rischio di esposizione o uso improprio. InfoSum non solo dà priorità alla privacy dei consumatori, ma la migliora con una tecnologia dei dati brevettata e non-movimento per creare la rete di collaborazione dei dati più protetta, più connessa e più accessibile. InfoSum è stata fondata nel 2016 con l'obiettivo di connettere i dati del mondo senza mai condividerli. L'azienda dispone di numerosi brevetti che proteggono la sua invenzione del "non movimento dei dati". InfoSum ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa e in Australia. L'azienda è pronta per una crescita continua a seguito di un investimento di serie B nell'agosto 2021 e una base di clienti in rapida espansione.