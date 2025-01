Software per il mascheramento dei dati - App più popolari - Pakistan

Nymiz

nymiz.com

Sostituisci le informazioni sensibili con dati sintetici, tokenizzazione o asterischi utilizzando Nymiz. Ciò elimina la possibilità di compromettere la privacy dei dati mantenendo l'usabilità e il contesto dei dati, rendendoli adatti alla condivisione dei dati e alle applicazioni di machine learning. La piattaforma fornisce vari flussi di lavoro, sia reversibili che irreversibili, tra cui l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione. Offre inoltre metodi di sostituzione come la tokenizzazione e la sostituzione sintetica dei dati per anonimizzare o oscurare i dati, adattati al caso d'uso specifico e agli obiettivi finali della tua organizzazione. Anonimizzazione dei dati basata sull'intelligenza artificiale per la gestione della conoscenza: -> Nymiz rileva i dati sensibili nei file non strutturati (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) e anche nei dati strutturati (database), e li anonimizza o pseudonimizza in modo reversibile o irreversibile. -> Riconoscendo dati specifici del contesto come nomi, numeri di telefono e numeri di previdenza sociale, Nymiz ottiene risultati superiori rispetto agli strumenti privi di capacità di intelligenza artificiale. -> Fornisce un ulteriore livello di sicurezza a livello di dati. Le informazioni rese anonime o pseudonimizzate non hanno alcun valore pratico se vengono rubate a causa di una violazione della sicurezza o esposte a causa di errori umani. -> Nymiz può leggere dati in 102 lingue oltre all'inglese e allo spagnolo. -> Nymiz consente la conformità ai requisiti normativi in ​​materia di privacy e protezione dei dati per vari framework: GDPR, CCPA, LOGPD e altro. Il suo team è specializzato nella progettazione di soluzioni di anonimizzazione dei dati su misura per soddisfare i requisiti specifici della tua organizzazione. -> Soluzione basata su cloud (SaaS) -> Integrazione API -> Soluzione in sede -> Servizi di consulenza e gestione informatica