Software per il mascheramento dei dati - App più popolari - Mauritius

Nymiz

nymiz.com

Anonimizzazione dei dati basata sull'intelligenza artificiale per la gestione della conoscenza -> Nymiz rileva i dati sensibili in file non strutturati (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) e anche in dati strutturati (database) e li anonimizza o pseudonimizza in modo reversibile o irreversibil...