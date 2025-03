Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Converti i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop e accedi a una vasta gamma di app esclusive per Mac, Windows. Usa gli spazi per organizzare le app, passare agevolmente da un account all'altro e portare la tua produttività alle stelle. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Software di prevenzione della perdita di dati (DLP). - App più popolari

Il software Data Loss Prevention (DLP), noto anche come software di prevenzione della perdita di dati, è progettato per salvaguardare e gestire informazioni aziendali sensibili. Un aspetto fondamentale delle soluzioni DLP è il controllo della distribuzione, che impedisce agli utenti di inviare dati riservati al di fuori delle reti aziendali. I team di sicurezza e gli amministratori di rete stabiliscono regole che regolano chi può accedere, modificare e condividere informazioni sensibili. Gli strumenti DLP gestiscono la protezione dei dati sia a livello di rete che sui singoli endpoint, mantenendo un'applicazione coerente delle policy in tutta l'organizzazione. Questi strumenti sono fondamentali per proteggere i dati e prevenire perdite interne.