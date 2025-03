1Fort

1fort.com

1Fort semplifica il processo di stipula di assicurazioni informatiche per le imprese del mercato medio, facendo risparmiare tempo e denaro agli intermediari assicurativi e ai loro clienti. I broker utilizzano 1Fort per quotare più mercati in meno tempo aiutando i propri clienti a ottenere un'assicurazione in pochi giorni, non in settimane. Le aziende utilizzano 1Fort per automatizzare fino al 90% del lavoro per soddisfare i requisiti di sicurezza, consentendo loro di sbloccare polizze a prezzi migliori e una copertura più completa.