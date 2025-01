Software di prevenzione della perdita di dati (DLP). - App più popolari - Polinesia francese

Nightfall AI

Zendesk DLP di Nightfall AI è uno strumento nativo di intelligenza artificiale progettato per la prevenzione della fuga di dati. È progettato per ridurre il rischio di condividere contenuti riservati, dannosi o che consentono l'identificazione personale in Zendesk. Lo strumento, anch'esso nativo del cloud, è pubblicizzato per essere accurato e facile da usare. La sua funzionalità centrale impedisce l'esposizione dei dati nelle app AI e nelle pipeline di dati e offre una funzionalità particolare chiamata Nightfall's Firewall for AI. È personalizzato per una varietà di canali di comunicazione tra cui SaaS ed e-mail, browser e app personalizzate. Inoltre, può essere integrato con una gamma di applicazioni come Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github e molte altre. Nightfall AI fornisce soluzioni per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, dei rischi interni, della sicurezza SaaS, della governance e dei rischi e delle minacce esterne. Per quanto riguarda la conformità, copre aree come HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 e SOX. Lo strumento offre un avvio rapido dell'API e funzionalità come il rilevamento GenAI. Nightfall DLP viene utilizzato per rilevare e correggere automaticamente l'esposizione di dati sensibili e di identificazione personale in Zendesk. Offre avvisi in tempo reale e azioni correttive automatizzate per ridurre il carico di lavoro di conformità, fornendo al contempo rilevatori basati sull'apprendimento automatico per identificare potenziali rischi per la sicurezza e la conformità con elevata precisione.