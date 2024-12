Più popolari Aggiunti di recente Software di sicurezza incentrato sui dati - App più popolari - Gabon

I software di sicurezza incentrati sui dati enfatizzano la protezione dei dati stessi, piuttosto che dell’infrastruttura o delle applicazioni utilizzate per archiviarli o accedervi. Questo approccio contrasta con la tradizionale sicurezza di rete o incentrata sul perimetro, che si concentra sulla salvaguardia dei luoghi in cui risiedono i dati, come server, reti, applicazioni e dispositivi. Adottando una sicurezza incentrata sui dati, le aziende possono implementare un modello di sicurezza Zero Trust, garantendo che i dati rimangano sicuri in diversi ambienti IT, compresi i sistemi basati su cloud. Questo software è progettato per proteggere i dati sia che siano in transito, a riposo o in uso.