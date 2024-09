Fornitori di infrastrutture di data center - App più popolari - Saint-Barthélemy Più popolari Aggiunti di recente

I fornitori di infrastrutture per data center assistono le aziende che necessitano di data center fisici ma preferiscono non costruire le proprie strutture. Questi fornitori offrono varie soluzioni, tra cui noleggio di data center privati, servizi di colocation (dove le aziende noleggiano server in uno spazio condiviso) o una combinazione di entrambi. Inoltre, alcuni fornitori estendono la propria offerta per includere servizi specializzati come centri costruiti su misura e opzioni di alimentazione rispettose dell'ambiente.