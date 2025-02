Software di notifica della violazione dei dati - App più popolari - Sint Maarten

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud è l'unico software di cui hai bisogno per garantire la protezione dei dati e la conformità alla sicurezza IT. Combina competenze legali e IT con software per automatizzare tutta la gestione della conformità e fornirti la documentazione obbligatoria. Non vedrai l'ora di dedicare più tempo laddove è importante per la tua azienda poiché la sua piattaforma ti fa risparmiare fino all'80% del carico di lavoro di conformità. Avrai a portata di mano un esperto combinato GDPR e NIS2 e un project manager. Con questo, tutto ciò di cui hai bisogno per la conformità GDPR e NIS2 è incluso, facile da implementare, intuitivo e automatizzato. Il suo software è sviluppato e mantenuto aggiornato da avvocati specializzati in protezione dei dati dell'UE ed esperti di sicurezza informatica. A differenza di qualsiasi altra soluzione, ComplyCloud combina un software di conformità con competenze legali, che offrono ai clienti conoscenze, guida e supporto legali. Tutto quanto sopra è il risultato della lotta condivisa per il diritto alla privacy. Vuole un mondo in cui la conformità sia facile da ottenere, giusta e trasparente per tutti. Ecco perché mira a consentire alle organizzazioni di proteggere i dati personali e le infrastrutture in modo efficiente in termini di costi e tempo. Ciò non è positivo “solo” per le organizzazioni, ma anche per la società e la democrazia.